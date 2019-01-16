Дочь Дмитрия Маликова рассталась с сыном миллиардера
16 января 2019, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]
Дочь Дмитрия Маликова, 18-летняя Стефания разорвала отношения с сыном бизнесмена Владимира Груздева Леонидом. Пара рассталась после двух лет романа, сообщает интернет-портал Super.
По словам Стеши, в последнее время молодой человек уделял ей слишком мало внимания. В итоге отношения закончились, а девушка удалила все совместные снимки с экс-женихом из своего аккаунта Instagram.
Как отмечает издание, молодым людям прочили скорую свадьбу. В окружении все были уверены, что пару связывает настоящая любовь. Возможно, отчасти отсутствие предложения и сыграло свою роль в разрыве.