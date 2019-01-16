Ляйсан Утяшева и Павел Воля воспитывают пятилетнего сына Роберта и трехлетнюю дочь Софию. В последнее время поклонники этой пары активно приписывают Ляйсан беременность. Утяшева в СМИ встречает информацию о том, что они с Павлом скоро станут многодетными родителями.

Знаменитая гимнастка, телеведущая решила оповестить поклонников, что же действительно происходит в их с мужем жизни.

И Павел, и Ляйсан всегда выкладывают в Инстаграм позитивные фотографии. И, судя по свежим видео и фото, которые опубликовала Утяшева, животика у нее нет, а вот Воля - округлился.

"В последнее время много слухов и заголовков в прессе, что наша семья ждёт пополнения. Настало время раскрыть все секреты. Посмотрите на животик Павла Воли, как округлился! Ждём чуда! Ждем третий день" - подписала фото Ляйсан.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)15 Янв 2019 в 1:13 PST

Ляйсан Утяшева, завоевавшая в прошлом самые высокие награды по художественной гимнастике, остается в прекрасной форме, родив двоих детей.

Поклонники Ляйсан пишут, что на ее фигуру можно смотреть и смотреть.