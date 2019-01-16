Юрий Лоза: «Битлз» – это «Битлз»

Юрий Лоза, советский и российский певец, композитор, автор песен, заявил, что «Битлз» обязаны своим успехом техническому прогрессу.

"«Битлз» – это «Битлз». Они в свое время совершили огромный прорыв в культуре. Но их нельзя оценивать как феномен, стоящий вне культуры, техники, моды и идей той эпохи. Они очень точно выражали то время и действовали так, как должны были действовать молодые люди того времени", - отметил артист. Об этом сообщает NewInform.

Также, как он полагает, «Битлз» – совершенно четко описываемый и укладывающийся в рамки определенных тенденций феномен, который был запрограммирован определенными условиями.