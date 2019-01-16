"Я упал на самое дно", Влад Соколовский извинился перед всеми, кого он обидел

Рита Дакота и Влад Соколовский сейчас на Бали. Бывшие муж и жена не вместе, они развлекаются в разных компаниях. Но спрятаться от подружек Риты и общих знакомых Владу оказалось не так-то просто, тем более, что они всегда рьяно защищали преданную жену.

Как пишет издание "СПИД-Инфо", Влад часто видится с дочерью, выкладывает общие фото с Мией в Instagram и, кажется, что ностальгия по счастливой семейной жизни дает о себе знать. На своей странице он рассказал, как случайно в супермаркете встретил Айзу Анохину, бывшую жену Гуфа, вместе с Клавой Кокой. Девушки смотрели на него осуждающе, а один вопрос Айзы: «Что же ты натворил?» вывел музыканта из равновесия. Влад не смог ничего ответить, а потом решил записать покаянное видео, в котором извинился перед всеми, кого он обидел.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Влад Соколовский (@vs20)16 Янв 2019 в 12:04 PST

«Наверное, мы можем влиять только на настоящее и на будущее. Мне безусловно жаль, что все вышло так. И мне печально, что я оказался таким тугим, что пока меня не утащило на самое дно, я не понимал масштабов бедствия и того, насколько я неправильно жил», — откровенно признался Влад.

«Влад, вот просто нужно признать тебе самому себе что ты бабник и эта тёлка, что сейчас с тобой, тоже ненадолго. Ты ж не изменишься никогда! И что ты ожидал от друзей Риты? Что они тебя похвалят? И выкладывать все это, да ты пиарщик», «Ох ты ж трагедия, надо скорее выложить в инсту. Это же так по-мужски!», «Вы там некое общество, вы все знаете друг друга, варитесь в одной кастрюле. Вот и получается так. Но время пройдёт и все забудется. Рита подливает масло в огонь, надо было этого ожидать, Влад. Не обманывай и тебя не будут обманывать, не предавай и тебе не вернётся», «Айза пусть со своими мужьями разберётся, первый ей тоже изменял, потом к нему вернулась, потом снова ушла», - написали подписчики в комментариях Владу, разделившись на два лагеря. Одни, как всегда, подержали Риту и ее подруг, другие просто советовали Владу поступать по-мужски, принят ситуацию и жить дальше.