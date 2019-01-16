Лиза Галкина предподнесла папе трогательный подарок

Телеведущий Максим Галкин в минувший вторник, 15 января, поделился трогательной видеозаписью, на которой его дочка Лиза преподносит ему подарок. Девочка подарила папе запечатанный конверт.

В конверте находился яркий нарисованный цветок, который, как призналась девочка, нарисовала ее мама Алла Пугачева, а сама она помогала раскрашивать листочки. Максим Галкин пришел в восторг от презента и поблагодарил дочку. После этого девочка огорошила отца вопросом: "А ты мне что дашь взамен?".

Телеведущий не был готов к такому повороту и обещал подумать, что он может подарить Лизе. Подписчики отметили, что у Галкина растет "настоящая женщина".