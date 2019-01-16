Иван Ургант показал фото младшей дочери

Телеведущий и актер Иван Ургант впервые опубликовал фото младшей дочери Валерии и вызвал ажиотаж в сети. Подписчики Урганта в Инстаграм обсуждают, что трехлетняя девочка, как две капли воды похожа на папу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)15 Янв 2019 в 11:22 PST

"Папина копия))", "Ваша дочка очень похожа на Вашу маму!", "На Нину Николаевну очень похожа)", - разделились мнения комментаторов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)9 Янв 2019 в 11:12 PST

По мнению поклонников телеведущего, его старшая дочь Нина похожа на свою маму.

Иван с супругой Натальей Кикнадзе воспитывают трех дочек. Старшая - дочь Наталья от первого брака. Урганту женщина родила еще двух девочек - Нину и Валерию. Эрика, которую Ургант воспитывал как родную, учится за границей и приезжает к родителям на каникулы.

Нина названа в честь знамнитой бабушки Ивана - актрисы Нины Урганта. Валерия - в честь мамы Ивана актрисы Валерии Киселевой. Мама Ивана скоропостижно скончалась несколько лет назад.