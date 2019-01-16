Иван Ургант показал фото младшей дочери
16 января 2019, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий и актер Иван Ургант впервые опубликовал фото младшей дочери Валерии и вызвал ажиотаж в сети. Подписчики Урганта в Инстаграм обсуждают, что трехлетняя девочка, как две капли воды похожа на папу.
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"Папина копия))", "Ваша дочка очень похожа на Вашу маму!", "На Нину Николаевну очень похожа)", - разделились мнения комментаторов.
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По мнению поклонников телеведущего, его старшая дочь Нина похожа на свою маму.
Иван с супругой Натальей Кикнадзе воспитывают трех дочек. Старшая - дочь Наталья от первого брака. Урганту женщина родила еще двух девочек - Нину и Валерию. Эрика, которую Ургант воспитывал как родную, учится за границей и приезжает к родителям на каникулы.
Нина названа в честь знамнитой бабушки Ивана - актрисы Нины Урганта. Валерия - в честь мамы Ивана актрисы Валерии Киселевой. Мама Ивана скоропостижно скончалась несколько лет назад.