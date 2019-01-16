Подруга Аллы Пугачевой: Джуна полоснула певице по лицу разбитым стаканом

Подруга певицы Аллы Пугачевой Мила Андреева рассказала о конфликте примадонны и целительницы Джуны. Согласно последней информации, много лет назад артистка получила травму от рук астролога.

Выяснилось, что с Джуной поддерживал дружеские отношения звукорежиссер Александр Кальянов, с которым хорошо общалась и Алла Пугачева. Мужчина сильно хромал и обратился за помощью к целительнице. Кальянов долго хотел познакомить примадонну эстрады и астролога, однако Алла Борисовна не хотела встречаться с женщиной, передает teleprogramma.pro.

На одном из мероприятий в честь Кальянова Джуна якобы встала и заявила, что исключительно благодаря ее молитвам Александр смог записать свой первый альбом. Пугачева не смогла сдержаться, поскольку сама целый год помогала приятелю в этом нелегком деле. Алла Борисовна, по словам Андреевой, жестко заявила, что для того, чтобы это радостное мероприятие состоялось, следовало много и упорно работать, а не "растопыривать пальцы". Целительница оскорбилась, разбила стакан и полоснула его острыми углами по лицу Пугачевой. Как сообщает Комсомольская правда, ссылаясь на словам Милы Андреевой, артистке пришлось зашивать рану в институте Склифосовского.