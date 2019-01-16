"Перетянула лицо": поклонники поражены изменениями во внешности Мадонны

Поклонники знаменитой певицы Мадонны были поражены изменениями в ее внешности. Многие заметили, что на недавних снимках, сделанных папарацци, лицо артистки выглядит неестественным и "перетянутым".

Артистку сфотографировали в аэропорту Нью-Йорка. Заметно, что лицо Мадонны выглядит очень гладким. Кроме того, очевидно, что певице сложно улыбаться, передает "Свободная пресса".

Сама 60-летняя звезда никак не отреагировала на эти слухи. Женщина не раз утверждала, что не намерена мириться со старением и готова использовать любые современные средства для улучшения своей внешности, сообщает "СтарХит".

Ранее сегодня стало известно, что Мадонна может выступить в качестве приглашенной звезды на "Евровидении".