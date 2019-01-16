Галкин высказался по поводу новости о здоровье Пугачевой
16 января 2019, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]
Юморист Максим Галкин высказался по поводу растиражированной новости о здоровье его супруги Аллы Пугачевой. СМИ написали, что Примадонна стала задыхаться на съемках передачи на Первом канале, которая была посвящена музыканту Игорю Николаеву, и спешно покинула студию из-за приступа удушья.
Журналисты написали, что у Аллы Борисовны запершило в горле и началась аллергия на искусственный снег, задействованный на съемках. Супруг Примадонны опроверг слухи о нездоровье жены. По словам Галкина, съемка с Игорем Николаевым была 29 ноября. И Николаев уже отдыхает в Майами. "С тех пор Алла нигде не снималась. И аллергии у неё нет. Аллергия бывает у меня", - цитирует юмориста Teleprogramma.pro. По словам Галкина, Алла ушла со съемки до ее окончания не потому, что плохо ей было, а потому, что нужно было ехать по другим делам.
Алла Борисовна, как всегда, шикарно выглядит. Максим хвалится 69-летней женой в мини.
Напомним, Пугачева и Галкин воспитывают очаровательных сына и дочь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram