Мужчина развеселил сеть, исполнив хит группы Eagles «Hotel Californnia»
16 января 2019, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]
Мужчина развеселил сеть, эмоционально и ярко исполнив хит легендарной американской группы Eagles "Hotel Californnia". Видеозапись нашел в сети и опубликовал в Instagram музыкант, продюсер, наставник шоу "Голос" Максим Фадеев.
Фадеев сам в восторге от мужчины-исполнителя. "Я не могу! Это самое эмоциональное исполнение! Браво" Душа наружу", - подписал музыкант видео. "Да он красавчик просто, что бы так спеть надо уметь погрузиться в свою матрицу. Браво", - поддержали Фадеева подписчики.
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А вот это группа Eagles