Мужчина развеселил сеть, исполнив хит группы Eagles «Hotel Californnia»

Мужчина развеселил сеть, эмоционально и ярко исполнив хит легендарной американской группы Eagles "Hotel Californnia". Видеозапись нашел в сети и опубликовал в Instagram музыкант, продюсер, наставник шоу "Голос" Максим Фадеев.

Фадеев сам в восторге от мужчины-исполнителя. "Я не могу! Это самое эмоциональное исполнение! Браво" Душа наружу", - подписал музыкант видео. "Да он красавчик просто, что бы так спеть надо уметь погрузиться в свою матрицу. Браво", - поддержали Фадеева подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)15 Янв 2019 в 7:58 PST

А вот это группа Eagles