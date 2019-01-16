В СМИ сегодня утром появилась информация о том, что всемирно известная певица Мадонна может выступить на конкурсе "Евровидение–2019". Музыкальное состязание состоится в столице Израиля Тель-Авиве.

Сейчас организаторы "Евровидения" ведут активные переговоры о выступлении Мадонны в качестве приглашенной звезды, передает ФБА "Экономика сегодня".

Согласно последней информации, артистка уже дала свое принципиальное согласие, однако официально объявить о ее появлении на конкурсе пока не могут – стороны не договорились о точном размере гонорара.

Напомним, "Евровидение" пройдет в этом году с 14 по 18 мая.