У Леонида Агутина и Анжелики Варум сегодня семейный праздник, супруги отмечают день рождения своей семьи. Агутин и Варум прожили в браке 21 год. Обычно Леонид на все дни рождения любимой жены, на дни свадьбы сочиняет стихи и не перестает признаваться в любви Анжелике. На этот раз музыкант немного отошел от традиции.

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"Сегодня нам 21 год. Мы совершеннолетние. Мы вместе перешагнули в 21ый век. У нас было всё. Было счастливое детство, в виде первых беззаботных лет совместной жизни. Был сложный и своенравный подростковый период. Бурная юность. И, наконец, мы повзрослели. Теперь, когда нам практически уже всё можно, мы начинаем периодически в чём-то себе отказывать.))) Но главное остаётся неизменным - щемящее чувство взаимной необходимости и нежность, что сильнее всяких слов", - написал пост Леонид Агутин.

А в любви к жене он конечно же признался: "Любовь прекрасна и, как ни странно, действительно, самый главный двигатель всего... Я люблю тебя, женщина моей жизни и даже не представляю эту самую жизнь без тебя".