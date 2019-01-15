Виктория Лопырева рассказала всю правду об отношениях с Игорем Булатовым

Беременной Виктории Лопыревой пришлось прервать молчание и рассказать всю правду об отношениях с Игорем Булатовым. После того, как фото влюбленных попали в СМИ, Викторию стали называть разлучницей, от нее отвернулся когда-то хороший друг Андрей Малахов, раскритиковавшая роман брошенная мужем-футболистом Ольга Бузова. Виктория Лопырева призналась, что счастлива и сплетни ее не волнуют

Общественность решила, что Виктория "увела" Игоря из семьи. Бизнесмен был женат на дочери миллиардера Татевик Карапетян, у них двое детей. Ничего не зная, Вику стали ругать - якобы она была вхожа в семью миллиардера и разрушила брак его дочери.

На самом деле с Татой Карапетян они никогда не были подругами. "А с той семьей меня связывали исключительно деловые отношения", - рассказала Вика. По ее словам, с Игорем они знакомы лет 10, познакомились, когда еще он не был женат на Карапетян.

"Игорь когда-то попросил меня по просьбе своей бывшей тёщи принять участие в рекламной кампании их салона, оттуда собственно и те несколько фото, которые с таким ажиотажем обсуждают", - рассказала Лопырева.

Игорь и Татевик уже развелись. Лопырева отметила, что сама "никогда не позволяла себе комментировать чужую личную жизнь". "А сейчас вынуждена оправдываться за собственную перед людьми, которых я даже никогда не видела. В интернете появилось огромное количество «заказных» материалов, где нас с Игорем поливают грязью, а некоторые и вовсе рады попиариться на этой теме", - цитирует Лопыреву 7days.ru.

По словам Виктории, они с Игорем любят друг друга, а эта ситуация сделала их только сильнее. Лопырева и Булатов не первые в мире, кто познакомился, женился на ком-то другом, а потом понял, что они все-таки любят друг друга и должны быть вместе.