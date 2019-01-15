Певицу Ханну во время отпуска укусила акула

Российская певица Ханна рассказала поклонникам, что её укусила акула. Девушка отдыхала на Багамах, когда одна из рифовых акул укусила звезду за палец, перепутав его с моллюском.

Певицу Ханну укусила акула, когда девушка отдыхала на Багамских островах. Об этом звезда рассказала своим поклонникам в Instagram.

Ханна опубликовала в своём Instagram-аккаунте фотографии с острова Эксума. На одном из снимков девушка находится в окружении рифовых акул. По словам певицы, одна из хищных рыб приняла её палец за моллюска и укусила его.

"Палец на месте, не переживайте", - успокоила звезда поклонников. При этом она посоветовала всем быть внимательнее при контакте с рифовыми акулами и рекомендовала беречь пальцы.

"Девочки, пожалуйста не делайте педикюр блестящего серебряного цвета. Иначе акулы, про которых говорят, что на людей они не нападают, подумают что ваши блестящие пальчики на ногах - мальки, которыми они питаются, и укусят вас прям за большой палец на ноге", - поделилась Ханна своим опытом с подписчиками.