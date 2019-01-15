Вокруг имени певицы Жанны Фриске до сих пор не утихают скандалы, а выдумки и домыслы о смерти певицы рождаются как грибы после дождя. Родственники покойной уже давно привыкли к пристальному вниманию СМИ, но некоторые из масс-медиа переходят все границы. И сейчас сестра артистки собирается подавать в суд на издание, сообщавшее о воскрешении Жанны.

«На многие статьи закрывала глаза. Но больше молчать не могу: накипело! Сил нет терпеть, особенно когда пишут, что Жанна жива. Мама нечасто заглядывает в Интернет, а вот папа постоянно там сидит. У него и так проблемы со здоровьем. Боюсь за родителей. Последний бред, который выдумали эти ребята, – будто вместо меня на Шри-Ланке живет сестра! Чушь! Мы с мужем занимаемся на островах раскруткой семейного бизнеса. До сих пор не оправились после смерти Жанны, а эти нелюди лишь бередят рану. Если они не угомонятся, будут отвечать по закону», – цитирует Наталью издание «СПИД-Инфо».

Дело в том, что севастопольский интернет-портал, стремясь поразить читателей, публикует небылицы о жизни Жанны Фриске. Например, рассказывает, что исполнительница поплатилась жизнью из-за аборта, который сделала на заре карьеры или стала жертвой приворота. Не известно, поднимают и выдумки рейтинг издания, но вот давление у родственников певицы точно подскакивает.









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Последней каплей из –за которой семья вынуждена была прибегнуть к услугам адвоката стало сообщение о том, что Жанну якобы видели в компании Дмитрия Шепелева уже после смерти. «В досудебном порядке сообщим изданию о необходимости опровержения. Если реакции не последует, тогда подадим иск в суд. А также потребуем возмещения морального вреда в размере 1 млн рублей», – заявил адвокат.