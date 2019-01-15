Алла Пугачева начала задыхаться в студии во время съемок

Зрители уже привыкли, что не часто им доводится видеть Аллу Пугачеву даже на экранах своих телевизоров. Она редко дает интервью и не снимается даже в традиционных новогодних шоу. Но своему коллеге и другу Игорю Николаеву звезда отказать не могла. Она согласилась ради программы в честь 40-летия творческой деятельности артиста приехать в Останкино и сильно пожалела об этом.

Певица вошла в студию очень позитивной, в явно прекрасном настроении. Но практически с первых минут Алла Борисовна почувствовала себя плохо. Звезду буквально начал душить сильный кашель. Когда Примадонна поняла, что справиться с приступом не сможет и практически задыхается, ей пришлось покинуть программу.

За кулисами Алла Пугачева пришла в себя и сильно недоумевала, что что же могло вызвать такой сильный аллергический кашель. Ирина Аллегрова, которая оказалось рядом со звездой, предположила, что подобную реакцию мол спровоцировать искусственный снег, которым была украшена студия. Примадонна согласилась, что это именно синтетический материал вызвал аллергию.

И, как как пишет издание «СПИД-Инфо», певица сразу же решила, что на ее грядущем шоу по случаю 70-летия, подобных средств не будет ни в коем случае.