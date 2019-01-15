Известная российская певица Полина Гагарина поразила поклонников новой фотографией в купальнике. В настоящий момент знаменитость отдыхает с семьей на Мальдивах и часто публикует снимки с пляжа.

На новом фото Полина запечатлена катающейся на доске в белом бикини. Купальник лишь подчеркнул худобу певицы – на этом кадре можно рассмотреть выпирающие ребра матери двоих детей.

Многим известно, что Гагарина очень следит за своим весом и старается мало есть. Далеко не все подписчики, однако, оценили результаты такого образа жизни – им показалось, что артистка чрезмерно увлеклась похудением. Фолловеры посоветовали Полине позволять себе порции побольше и баловать себя сладким.