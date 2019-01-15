На актера Александра Головина подали в суд

Сегодня стало известно, что на известного актера, звезду сериала "Кадетство" Александра Головина подали в суд. Ранее сообщалось, что у артиста есть внебрачная дочь, которую он категорически не признает.

Светлана Белогурова, у которой был непродолжительный роман с Александром Головиным, подала иск в Симоновский районный суд. Женщина намерена добиться от экс-возлюбленного выплаты алиментов в размере 50 тысяч рублей, передает "СтарХит".

Адвокат Светланы Катя Гордон подчеркнула, что они могут выиграть это дело. По словам юриста, не стыдно подавать на алименты – стыдно их не платить собственным детям.

Ранее сообщалось, что Головин настаивает на проведении ДНК-теста.