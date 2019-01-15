Супруга Михаила Боярского объяснила, почему не развелась с мужем

Супруга известного актера Михаила Боярского Лариса Луппиан объяснила, почему не развелась с мужем. Оказалось, что в их семье было множество конфликтов и размолвок из-за взрывных характеров обоих.

Одной из причин ссор являлось и пристрастие Боярского к алкоголю. Луппиан призналась, что ее мама все время советовала развестись, однако женщину удерживала любовь. Лариса Регинальдовна добавила, что очень много лет училась, внимательно наблюдала за матерью мужа Екатериной Михайловной, которая обожала сына и всю жизнь заботилась о нем. В результате ей удалось найти баланс и сохранить семью.

В беседе с изданием "Собеседник" супруга Боярского также заметила, что все еще чувствует себя молодой, играет принцесс и снегурочек и иногда не может примириться с тем, что уже является бабушкой. Луппиан уточнила, что обожает внуков и "зацеловывает" их.