По совету Пугачевой с помощью суррогатной матери у актера Миронова появился сын

С недавних пор театральных кругах заговорили, что у актера Евгения Миронова появился ребенок. Мальчик часто приезжает со знаменитым отцом на репетиции в Театр Наций, говорят даже, что там у него есть своя комната, где можно и отдохнуть, и поиграть. Малышу 2-3 года и зовут его Петр.

Откуда у 52-летней звезды появился наследник, журналистам охотно рассказали приятели артиста: «Сына Жене родила суррогатная мать. Миронов давно в приятельских отношениях с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратиться в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне и Максиму Галкину помогли завести Гарри и Лизу».

Радуется прибавлению в семействе и мама актера - Тамара Петровна Она и раньше переживала, что таки и не дождется внуков, поскольку сын семьей обзаводиться вовсе не спешит. Впрочем, актеру приписывали множество громких романов, но в актерской среде поговаривают, что женщины вовсе не интересуют Миронова. А значит, завести ребенка с помощью суррогатной матери, решение очень своевременное, пишет издание «СПИД-Инфо».