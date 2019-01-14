Актриса Анна Хилькевич в настоящий момент всей семьей отдыхает в Таиланде. При этом, девушка не забывает делиться с подписчиками солнечными фото, сопровождающими звездный отпуск.

Опубликовав очередной снимок на пляже, где она позирует перед камерой в очаровательном синем купальнике, Хилькевич рассказала фолловерам, что отправилась в отпуск практически "в чем была".

"В эту поездку я решила, что не буду брать никакую одежду, а лучше просто куплю самое необходимое тут..." - отметила актриса, добавив, правда, что исключением стало огромное количество купальников.

Надо признать, что Анна Хилькевич сейчас находится в неплохой форме, несмотря на то, что второго ребенка - дочку Марию - она родила в августе 2018 года, отмечает издание Teleprogramma.pro.