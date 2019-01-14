Крис Пратт породнится с Арнольдом Шварценеггером

Крис Пратт сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, и она ответила согласием. Будущей женой актёра станет старшая дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин.

О радостном событии Крис Пратт сообщил поклонникам на своей странице в Instagram.

“Милая Кэтрин, я так рад, что ты сказала да. Горжусь, что женюсь на тебе”, - написал актёр. Дата бракосочетания пока не называется.

Об отношениях молодых людей стало известно летом 2018 года. Влюблённых часто замечали вместе на прогулке или в кафе. Но официально они свои отношения не подтверждали. Для Пратта этот брак станет вторым, ранее он уже был женат на актрисе Анне Фэрис. Что касается Кэтрин, то она замужем ещё не была.