Бузова показала подарок фаната стоимостью 10 миллионов

Ольга Бузова в Instagram похвасталась подарками от неизвестного фаната. Мужчина подарил певице ювелирные украшения общей стоимостью почти в десять миллионов рублей.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в storeis на своём аккаунте в Instagram показала подарок, который получила от одного из своих поклонников. Это оказались два браслета из коллекции Juste Un Clou от французского ювелирного дома Cartier. Изготовлены украшения из розового золота и щедро украшены бриллиантами. Согласно данным с официального сайта ювелирного бренда, один из браслетов стоит 6,1 миллиона рублей, второй оказался дешевле — 3,32 миллиона.

"Сумасшедший! Спасибо", - поблагодарила поклонника Бузова в соцсети.