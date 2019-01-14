Полина Гагарина рассмешила фанатов снимком на пляже в пуховике и шапке

Известная певица Полина Гагарина и ее супруг в понедельник рассмешили поклонников новым снимком. На фотографии мужчина и женщина запечатлены стоящими на мальдивском пляже в зимней одежде и шапках.

Муж и жена таким оригинальным способом решили поздравить фолловеров со Старым Новым годом. Полина для фото надела купальник, объемный черный пуховик и серую шапку. Ее супруг выбрал тельняшку, бежевое шерстяное пальто и забавную шапку с розовым помпоном. При этом они оба позируют в солнечных очках.

Подписчики оценили шутку и заявили, что подобные наряды имеют и утилитарную функцию – они позволяют не обгореть на солнце Мальдив.