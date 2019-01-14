Кокорин пожаловался на состояние здоровья, врачей в СИЗО и отсутствие бассейна

Футболист Кокорин пожаловался на плохое состояние здоровья и оценил свою физическую форму как «ужасную». Нападающий «Зенита» сетует, что уже несколько месяцев нормально не тренировался и что в СИЗО нет бассейна.

В ходе беседы с членами Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Александр Кокорин рассказал, что в СИЗО он страдает от болей в колене, которые являются последствием травмы футболиста. Нехватка физических нагрузок лишь усугубляет ситуацию. Это признаёт и сам спортсмен, который считает свою нынешнюю физическую форму просто ужасной, передаёт РИА Новости.

При этом на замечание представителя ОНК о возможности пригласить к футболисту врача, Кокорин ответил с сарказмом.

"Спасибо, я об этом даже не знал. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?", - парировал Кокорин.