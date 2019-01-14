Дмитрий Нагиев признался, что не собирается ничем удивлять женщин

Известный телеведущий Дмитрий Нагиев - любимец женщин, называющие его секс-символом. Свою личную жизнь артист никогда не афиширует, известно только, что в первом браке с Алисой Шер у них родился сын. Но семью они не сохранили.

Дмитрий Нагиев в новом посте в Instagram подшутил над некоторыми женщинами и их логикой. "Мои посты набирают по миллиону просмотров, а она: «Удиви меня чем-нибудь в постели, задира». Ну бред", — считает брутальный актер. Вероятно, Нагиев хотел намекнуть, что многие женщины, которые живут с известными мужчинами, часто этого не ценят и выдвигают своим любимым странные требования, - сообщает teleprogramma.pro.

У Нагиева - более семи миллионов подписчиков в соцсети. Но балует он своих поклонников сообщениями не часто. "Всегда с нетерпением жду свои новые посты", - пошутил он в середине декабря.