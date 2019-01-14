Виктория Лопырева призналась, что счастлива и сплетни ее не волнуют

Одна из самых красивых российских моделей, телеведущая Виктория Лопырева не расстраивается, что сейчас про нее сочиняют сплетни. 35-летния модель беременна первым ребенком и родит уже совсем скоро, но своего возлюбленного скрывала, - сообщает kp.ru. Андрей Малахов возмущен фотографиями беременной Виктории Лопыревой

А после появления в СМИ фото Виктории с бизнесменом Игорем Булатовым многие были шокированы. Так телеведущий Андрей Малахова даже разорвал дружбу с моделью, отписал от нее в соцсети.

Многие знали, что Игорь Булатов женат на дочери миллиардера, и у них растет двое детей, младшему из которых нет и годика. Лопырева начали называть "разлучницей". Представительница Булатова Евгения Вячеславова сообщила, что Булатов и дочь главы компании "Ташир" расстались уже довольно давно, но не распространялась о своей личной жизни. Вот и появились слухи.

Сейчас Игорь Булатов находится в Майами со своей возлюбленной Викторией Лопыревой, о чем подтвердили появившиеся в СМИ фото.

По словам модели, сплетен и слухов всегда бывает много. Но они ее не волнуют, она сейчас сосредоточена только на малыше. "Хотя иногда все же бывает обидно, когда пишут откровенную неправду", - призналась Виктория.