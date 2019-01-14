Гузеева предложила поклонникам определить, кто запечатлен на архивном фото

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала архивный снимок и предложила своим подписчикам определить, кто именно на нем запечатлен. Сама артистка находится в центре кадра в эффектном платье.

Подписчики довольно быстро узнали Сергея Маковецкого, Сергея Виноградова, а также Алексея Серебрякова, а вот крупного бородатого мужчину на заднем плане пока никто не узнал, передает teleprogramma.pro.

Многие восхитились красотой юной Ларисы Гузеевой, которая позирует фотографу в платье тигровой расцветки с очень глубоким декольте. Фолловеры отметили, что телеведущая выглядит на старом снимке просто прекрасно и назвали ее поистине "шикарной женщиной".