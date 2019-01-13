Алана Мамаева скорбит о своей потере

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, скорбит о потере своей любимой собаки, которая была женщине другом без малого десять лет. Своей трагедией Мамаева поделилась в Instagram.

Алана Мамаева грустит о гибели близкого друга – собаки, которая прожила с Мамаевой почти десять лет. Жена футболиста поделилась своим несчастьем с подписчиками в Instagram. Женщина не сообщает подробностей, лишь рассказывает, что нашла домашнюю любимицу мёртвой на полу в квартире.

“10 лет мой лучший друг ... только ты знала всю Боль и Радость моей жизни, самая преданная душа на планете, как же я хочу ещё побыть с тобой”, - тоскует о своей питомице Алана Мамаева.