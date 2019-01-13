Роберт Де Ниро назвал Трампа угрозой для своей страны и демократии

Голливудский актёр Роберт Де Ниро заявил, что никогда не согласился бы сыграть нынешнего президента США Дональда Трампа, потому что не смог бы ему сопереживать.

Роберт Де Ниро рассказал, что всегда тщательно подходит к каждой своей роли, потому ему необходимо понимать своих персонажей. В случае с Дональдом Трампом актёр признался, что не смог бы найти повод для сопереживания, сообщает Мир24.

“В случае с Трампом, я каждый день пытаюсь найти в нем хоть что-то, что вызовет чувство сопереживания, но мне это не удается, это невозможно”, – поделился Де Ниро.

Также он высказал своё мнение о действующем президенте Соединённых Штатов. Актёр назвал главу государства “ужасным” и “абсолютно аморальным” человеком, который представляет опасность для своей страны и демократии. По словам Де Ниро, единственным возможным ответом на предложение сыграть Дональда Трампа было бы “Никогда”.