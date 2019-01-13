В сети раскритиковали журналиста за бестактные вопросы Екатерине Климовой

В сети раскритиковали журналиста, задавшего, по мнению поклонников Екатерины Климовой, бестактные вопросы актрисе. Многодетную маму, воспитывающую четверых детей, и саму дико возмутили вопросы о служебных романах, постельных сценах на съемках.

Екатерина Климова заявила, что, например, во время съемок фильмов «Мы из будущего» и «Антикиллер», в которых актриса снималась с Данилом Козловским и Гошей Куценко, она уже была на приличном сроке беременности.

Женщине было неприятно, что ей задали вопрос о контрацепции. Екатерину возмутило, что людям так интересна ее личная жизнь и особенно рождение детей. Если о работе актриса рассказывала Дмитрию Солею с вдохновением, то другие вопросы она назвала бестактными и призналась, что теперь долго не захочет давать интервью. "Трудно мудрой и красивой женщине отвечать на глупые и пошлые вопросы", "Зачем обижать такую прекрасную актрису", - считают поклонники 40-летней Кати Климовой.