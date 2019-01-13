Актриса Анастасия Макеева рассекретила замужество

Актриса Анастасия Макеева подтвердила, что не просто так на ее безымянном пальчике появилось кольцо - она вышла замуж. Недавно поклонники артистки заметили у нее обручальное колечко и посыпались вопросы.

Макеева во избежание домыслов решила рассекретить свой новый статус. Она не поспешила выкладывать свадебные фото и называть имя своего избранника. Написала коротко: "Да, я вышла замуж! За хорошего человека! И сегодня я счастлива! Просто порадуйтесь за меня без лишних вопросов!" Макеева уточнила, что вышла замуж еще в ноябре. Как отметила Анастасия, она теперь точно знает - счастье любит тишину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)12 Янв 2019 в 9:56 PST

Первым мужем Анастасии Макеевой был музыкант Глеб Матвейчук. Она прожили после красивой свадьбы почти шесть лет, но взаимопонимания не получилось, они расстались.

Недавно Матвейчук нашет свою вторую половинку, любимая родила ему ребенка.