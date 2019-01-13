Назван доход экс-возлюбленной Меркьюри от «Богемской рапсодии»

Лидер британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри оставил завещание, в котором упомянул свою бывшую подругу Мэри Остин. Теперь фильм «Богемская рапсодия» принесет женщине примерно 19 % от собственной прибыли.

«Богемская рапсодия» – биографический фильм о группе Queen режиссеров Брайана Сингер и Декстера Флетчера вышел в прокат 1 ноября 2018 года. По данным Daily Mail, с момента выхода картины ее сборы составили 600 миллионов евро.

Фредди Меркьюри и Мэри Остин познакомилась в 1970 году, когда девушке было 19 лет. Они расстались, но на протяжении всей жизни поддерживали дружественные отношения.

Согласно завещанию музыканта, после его смерти Остин получила право на 50 % доходов с произведений, связанных с его именем. После того, как скончались родители музыканта, доля его бывшей возлюбленной увеличилась до 75 %. Меркури также оставил Мэри свой особняк в Лондоне стоимостью 20 миллионов евро и большую часть состояния в 9 миллионов евро. По информации издания, Остин досталась коллекция произведения искусства музыканта и мебель Людовика XV.