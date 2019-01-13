Рудковская вспомнила, как ровно 12 лет назад познакомилась с Плющенко

Продюсер Яна Рудковская 12 января рассказала, как ровно 12 лет назад познакомилась со своим мужем олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Рудковская опубликовала в Instagram фото со знаменитым супругом.

Фигуриста Евгения Плющенко госпитализировали в Москве

Яна напомнила, что Евгений - единственный фигурист с 1932 года - обладатель четырех Олимпийских наград в четырех Олимпиадах (среди всех видов фигурного катания). Он стал "вторым спортсменом -фигуристом в мировой истории, после шведа Йиллиса Графстрема (Выигрывал с 1920-1932 год), разделяя с ним рекорд по количеству Олимпийских наград", - добавила Рудковская. Супруга фигуриста - продюсер Димы Билана. Билан в 2008 году стал победителем "Евровидения", а с ним на коньках танцевал Евгений Плющенко.

Все успехи своего мужа Яна вспомнила в день их знакомства. Познакомились они в Лондоне.

"Сегодня 12 лет как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей Плющенко познакомились, Женя представлял на Фестивале «Русская Зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014, а Дима Билан выступал там, никто тогда не верил, что в Сочи пройдут Олимпийские игры и в наш долгосрочный творческий союз с Димой", - написала Рудковская в памятный день знакомства с Плющенко.

Плющенко и Рудковская растят сына Сашу. Мальчика уже поставили на коньки, и он выступает в ледовых шоу с отцом.

Вчера Евгений Плющенко угодил в больницу из-за болей в спине. Напомним, из-за проблем с позвоночником Плющенко в Сочи в 2014 году объявил о завершении спортивной карьеры.