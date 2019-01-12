Полина Гагарина снялась обнаженной, чтобы пригласить зрителей на свое шоу

Если раньше, чтобы собирать зрительные залы, исполнителям как минимум нужно было хорошо петь, то теперь это вовсе не обязательно. Чтобы привлечь поклонников нужно время от времени раздеваться. Вариант беспроигрышный, правда несколько неоднозначный, поскольку «поющие модели» вовсе не идеальны, а это дает возможность хейтерам «потоптаться» на недостатках кумиров.

Супруг певицы Полины Гагариной – фотограф Дмитрий Исхаков выложил в социальную сеть видео своей обнаженной жены, дабы привлечь зрителей на ее очередное шоу. И хотя в комментариях к ролику фотограф уверенно заявляет, что «сейчас это видео взорвет Instagram», ожидаемого эффекта все же не случилось. Сам ролик публикует издание «СПИД-Инфо», а так же довольно емкие комментарии к нему фолловеров артистки.

Видео закулисных съемок не удивил даже поклонников, которые еще помнят клип «Обезоружена», где артистка уже показала себя во всей красе без одежды. Ребята просто решили повторить прошлый успех с раздеванием звезды, но поклонники лишь еще раз обсудили «худобу» певицы.