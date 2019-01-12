Брат Криса Кельми сообщил о наследстве музыканта

Брат звезды 70-х, 80-х и 90-х, рок-музыканта Криса Кельми Валентин заявил, что не претендует на его наследство. Второй брат артиста Евгений Суслин еще до заявления Валентина говорил, что не станет бороться за наследство.

В эфире телеканала "Россия 1" Валентин поделился, что вдова музыканта Людмила и сын после смерти Криса Кельми не идут на контакт. По его версии, родственники сейчас избегают общения из-за наследства. "Других объяснений мне в голову не приходит", — пояснил мужчина и добавил: "Ничего мы не хотим. Главное для нас — это светлая память".

Вдова Криса Кельми не хотела устраивать похорон, на которых бы присутствовали поклонники певца.

Стала известна последняя воля Криса Кельми, скончавшегоя 1 января. Он завещал, чтобы его прах был развеян над Атлантикой.

Церемония прощания с музыкантом была закрытой.

Минувшим летом Крис Кельми дал интересное интервью "Аргументам недели". Он комментировал ЧМ-2018 по футболу.