Загар Анастасии Волочковой начинает пугать поклонников
12 января 2019, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]
Анастасия Волочкова, которая уже долгое время отдыхает на Мальдивах, пугает поклонников своим загаром. На новой фотографии, которую балерина опубликовала накануне, можно увидеть, как потемнела ее кожа.
При сумеречном освещении и на контрасте с ярким купальником загар артистки выглядит темно-коричневым. Анастасия, очевидно, довольна достигнутым эффектом, однако ее фолловеры выразили беспокойство. Многие отметили, что постоянное принятие солнечных ванн является крайне опасным для здоровья.
Волочковой порекомендовали пользоваться средством с высоким фактором защиты от ультрафиолетовых лучей и не выходить на солнце с полудня до 16 часов.
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