Загар Анастасии Волочковой начинает пугать поклонников

Анастасия Волочкова, которая уже долгое время отдыхает на Мальдивах, пугает поклонников своим загаром. На новой фотографии, которую балерина опубликовала накануне, можно увидеть, как потемнела ее кожа.

При сумеречном освещении и на контрасте с ярким купальником загар артистки выглядит темно-коричневым. Анастасия, очевидно, довольна достигнутым эффектом, однако ее фолловеры выразили беспокойство. Многие отметили, что постоянное принятие солнечных ванн является крайне опасным для здоровья.

Волочковой порекомендовали пользоваться средством с высоким фактором защиты от ультрафиолетовых лучей и не выходить на солнце с полудня до 16 часов.