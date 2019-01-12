Влад Топалов симпатизирует известной красотке

Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко недавно стали впервые родителями, их сын появился на свет в начале декабря. Счастливый артист сразу поделился в сети сообщением о радостном событии в их семействе.

Жена Влада Топалова объяснила, почему долго скрывала беременность

А хейтеры заметили, что новоиспеченный отец уже стал заглядываться на красивых девушек. Топалова раскритиковала за комплимент длинноногой красавице Анастасии Тукмачёвой. Девушка известна как фитнес-модель, участница проекта "Женский дивизион" и блогер.

Анастасия отдыхает на Бали и опубликовала фото в бикини. "Ничего себе", - отреагировал Влад Топалов. И тут же на него набросились защитники Регины Тодоренко: "ну ты блин странный, как так можно? Твоя жена Регина Тодоренко, тебе не стыдно так с ней поступать?", "женой надо восхищаться", "а жена не лучше?". "..ну нельзя же так, Влад, мог бы и воздержаться от комментария", - наставляют певца.