В сети с восторгом комментирую фото Леры Кудрявцевой на отдыхе
12 января 2019, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи сети восторгаются фото Леры Кудрявцевой, которая в прошлом году в 47 лет родила дочь.
Родив Машеньку, телеведущая восстановилась буквально через неделю и вышла на работу.
Работа, малышка, несомненно, усталость накапливается. Кудрявцева решила провести новогодние каникулы в Омане. Своими впечатлениями об отдыхе Лера поделилась в Инстаграм. На один из снимков поклонники теледивы обратили особое внимание, заметив, что с двумя хвостиками и в бейсболке Кудрявцева выглядит как девочка-подросток.
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После родов Лера рассказывала, что помогать с Машенькой ей будет мама. Мама Леры выглядит шикарно, точно - у Кудрявцевой отличные гены. Напомним, а Лера уже и бабушка, у ее сына родился сын.
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