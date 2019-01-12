В сети с восторгом комментирую фото Леры Кудрявцевой на отдыхе

Пользователи сети восторгаются фото Леры Кудрявцевой, которая в прошлом году в 47 лет родила дочь.

Родив Машеньку, телеведущая восстановилась буквально через неделю и вышла на работу.



Певица Жасмин опубликовала фото без макияжа, и ее никто не узнал

Работа, малышка, несомненно, усталость накапливается. Кудрявцева решила провести новогодние каникулы в Омане. Своими впечатлениями об отдыхе Лера поделилась в Инстаграм. На один из снимков поклонники теледивы обратили особое внимание, заметив, что с двумя хвостиками и в бейсболке Кудрявцева выглядит как девочка-подросток.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)10 Янв 2019 в 7:12 PST

После родов Лера рассказывала, что помогать с Машенькой ей будет мама. Мама Леры выглядит шикарно, точно - у Кудрявцевой отличные гены. Напомним, а Лера уже и бабушка, у ее сына родился сын.