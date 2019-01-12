Пятилетний сын Галкина и Пугачевой радуется игрушке для учеников 8-10 классов

Дети певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина не перестают удивлять поклонников. Накануне пятилетнему Гарри подарили игрушку для учеников 8-10 классов, однако он очень обрадовался.

Галкин сообщил, что в этом году Дед Мороз принес его детям множество различных подарков. В частности, Гарри преподнесли электронную игрушку, которая предназначена для подростков.

Отец и сын решили устроить клуб юного электрика. На видеозаписи видно, как маленький мальчик прилежно разбирается в схемах и пытается добиться того, чтобы зажглась лампочка. Подписчики Галкина были поражены интересом ребенка к подобным действиям, а также его развитым логическим мышлением.