Дима Билан кардинально сменил имидж. Артист сбрил бородку, которую носил в последнее время. Билан помолодел на целый десяток лет. "Наконец-то побрился. Совсем другой человек", - радуются поклонники Билана.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)11 Янв 2019 в 4:07 PST

Впервые Дима Билан кардинально изменил имидж, когда очень сильно похудел. И тогда фолловеры забеспокоились о его здоровье. А сейчас активно спорят, как он выглядит со сбритой бородой: "На Шатунова стал похож чуть чуть!!!)))", "Наконец-то побрился. Совсем другой человек", "не узнать. Мальчик-колокольчик", "Дима, вернул просто на 10-12 лет назад! Очень идёт! Красавец! Свеж как огурчик!"