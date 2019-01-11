Опубликован список 10 возможных кандидатов от России на песенный конкурс "Евровидение-2019". В него попали теледива Ольга Бузова и подопечная продюсера Максима Фадеева Елена Темникова.

Россия вновь отказалась от открытого отбора представителя страны. Имя артиста планируют выбрать из составленного шорт-листа и озвучить в середине января, пишет сегодня газета "Известия".

В него вошли также певица Manizha, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Александр Панайотов, сообщает Super. Данный список был опубликован 11 января, но официально еще не подтвержден.

Напомним, международный песенный конкурс "Евровидение" в этом году запланирован к проведению в Израиле, а имя артиста должно быть объявлено в январе в эфире телеканала "Россия 1".