Садальский опубликовал фото из больницы после перенесенной операции на сердце

Актер и активный блогер Станислав Садальский перенес операцию на сердце. Садальский оповестил своих подписчиков в Инстаграм том, что загремел в больницу. Вероятно, это была плановая операция. Судя по тексту послания актера, за своим здоровьем он следил, принимал статины - лекарственный препарат, снижающий уровень холестерина.

Но таблетки Садальскому не помогли. Актер опубликовал два фото - до операции и после и рассказал "все о стентировании сердца": "Стентирование — оперативное вмешательство, проводимое с целью установки стента — специального каркаса, который помещается в забитый холестерином просвет коронарного сосуда сердца, и обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️???? (@stassadal)10 Янв 2019 в 4:54 PST

Садальский все разложил по полочкам. "Как проводится стентирование", - следующий его рассказ. "После инъекции анестетика делается прокол на ноге или руке, через который затем вводится интродьюсер – пластиковая трубка. Она служит для введения всех остальных необходимых инструментов", - пишет блогер. Как отметил Садальский, "главное - мастерство доктора". Ему повезло, его оперировал "врач с редкой фамилией Иванов (сын профессора Иванова)". Хирург -кардиолог "провел операцию филигранно". Актер "задышал полной грудью". "...самое интересное хоть и принимал статины, а бляшки все равно образовались...", - поделился Садальский и предположил, что "лекарства были поддельные".