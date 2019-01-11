Золотая молодежь потому так и называется, что ее развлечения стоят дорого. Вот и новогодние каникулы с пляжами, горнолыжными курортами, яхтами и шампанским обошлись богатеньким родителям в круглую сумму. Но кто считает деньги, если речь идет об отдыхе любимых чад, тем более, что они так устали от «трудов праведных».

От том, как провели новогодние каникулы дети политиков и бизнесменов, можно узнать заглянув в их социальные сети, где они охотно делятся впечатлениями. Как пишет ищдание "СПИД-Инфо", 24-летняя дочь Романа Абрамовича – Софья постит в Instagram фото с Мальдивских островов. Она в компании друзей отдыхает в пятизвёздном отеле One&Only Reethi Rah, где всего один день пребывания переваливает за 15 месячных минималок рядового россиянина. А белоснежный песок океанских пляжей, катание на серфе и море шампанского – идет дополнительным бонусом.

Кристина Кесаева- 16-летняя дочь владельца «Дикси» вместе с семьей остановилась в роскошном отеле Таиланда, где самый дешёвый номер стоит примерно 70 000 рублей, а вот вилла с шестью спальням обойдется в 900 000 за одну ночь. А потом Кристина со своим парнем-рэпером отправилась в круиз на яхте.

Дочери главного тренера «Зенита» Сергея Семака Майя и министра энергетики Алина Новак предпочли горнолыжные курорты. Майя и ее и её бойфренд отправились в отпуск в Санкт-Мориц, 21-летняя Алина вместе со своим парнем Родионом Сайфуллиным выбрала необычную страну – княжество Андорра. Парочка осваивала склоны Сольдеу и даже покатались на собачьей упряжке.

Семейство Газмановых скромно отметили Новый год в Дубаи. Завсегдатай московских клубов Филипп Газманов вместе с сестрой Марианной покорял пустыню на верблюдах и гоняли по пескам на квадроциклах.

Еще одна главная модница и участница многочисленных молодёжных вечеринок Алина Кузьмина отправилась на Сейшелы, а дочь Игоря Шувалова вылетела на Канарские острова.