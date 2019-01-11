В СМИ сообщают, что Павел Прилучный избил свою жену Агату Муцениеце

На страницах таблоидов и интернет-изданий появилась информация, что Павел Прилучный избил свою супругу Агату Муцениеце и даже не выпускал ее из дома. В канун Нового года в подмосковный дом звездного семейства в поселке Трувиль даже приезжала полиция.

«Девушка по телефону рассказала, что Агату избивает ее муж Павел. Он закрыл жену дома и не выпускает. Однако сама пострадавшая отказалась от медицинской помощи и фиксации побоев», - сообщил источник в правоохранительных органах. В полиции так же сообщили, что звонившей была подруга и пиар-менеджер Агаты Мариам Халилова.

Однако сейчас она категорически опровергает эту информацию. «Сейчас мы разбираемся по поводу того бреда, что был написан. Будем решать, что делать, ведь все это преследуется законом. У Агаты и Павла все хорошо», — цитирует пиар-менеджера издание «СПИД-Инфо».

Сами супруги тоже не комментируют случившееся, но в последнее время поклонникам пары пришлось изрядно поволноваться, поскольку ссоры и даже временные разрывы в семье у любимых актеров – явление не редкое. Агата даже писала в своем аккаунте в социальных сетях, что они поставили свой брак на паузу, так как обоим надо было все переосмыслить. Правда в последнее время она же говорила, сейчас они снова живут вместе.

А Павел Прилучный в одном из интервью рассказывал, как нелегко ужиться двум эмоциональным людям, да к тому же актерам: «Мы не раз собирались разводиться, били посуду, кричали друг на друга, чуть ли не ехали подавать заявление... Бывает, разругавшись, спим в разных комнатах, а случалось, я или она хватали вещи и уходили из дома в разгар скандала. Нормальная практика человеческих отношений, которые длятся больше трех лет. Мы же молодые, вспыльчивые, ревнивые, влюбленные, у каждого свое мнение. Просто важно понимать последствия».