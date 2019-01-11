Беременная Виктория Лопырева отдыхает в Майами с известным бизнесменом Игорем Булатовым. Модель и телеведущая почти всю беременность скрывала отца будущего ребенка. С Булатовым на шикарном пляже в Майами Викторию засняли папарацци. Судя по тому, что прятаться от фотографов парочка не стала, бизнесмен - отец ребенка, которого Лопырева носит под сердцем.

Беременная модель носит в Майми коротенькие шортики и обтягивающие топы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)9 Янв 2019 в 8:08 PST

Виктория выглядит красивой счастливой.

Месяц назад Лопырева обмолвилась о возлюбленном, что нашла мужчину своей мечты - умного, сильного духом, великодушного, и он пылинки с нее сдувает.

В СМИ пишут, что Игорь Булатов - вице-президент компании "Ташир". Бизнесмен вообще-то был семейный человек, его младшему ребенку только семь месяцев.