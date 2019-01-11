Повзрослевшая дочь Кристины Орбакайте научилась модному танцу

Известная российская певица Кристина Орбакайте продемонстрировала видеозапись, на которой ее повзрослевшая дочь Клавдия исполняет модный танец. Многие были поражены изменившейся внешностью девочки.

В ролике Клавдия, одетая в темную футболку и темные спортивные штаны, демонстрирует танец под названием flossing. Для его исполнения требуются хорошие чувство ритма и координация. Девочке, однако, удается правильно выполнять движения. Немного практики – и исполнение танца будет доведено до совершенства.

Можно заметить, что дочь Кристины Орбакайте очень повзрослела: она вытянулась, отрастила волосы и стала больше похожа на своего папу.