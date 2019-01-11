Прах Криса Кельми будет развеян над Атлантикой

В пятницу стало известно, что прах известного музыканта Криса Кельми, который скончался 1 января, будет развеян над Атлантикой. Соответствующее желание артист указал в собственном завещании.

Наследники и близкие люди Криса Кельми твердо намерены исполнить последнюю волю усопшего. Ранее сообщалось, что церемония прощания с музыкантом была закрытой, на ней присутствовали около двадцати человек. Впоследствии артиста кремировали в Николо-Архангельском крематории.

Как напоминает НСН, Крис Кельми скончался в возрасте 63 лет от сердечной недостаточности. Оказалось, что незадолго до смерти состояние музыканта существенно ухудшилось, он часто обращался к врачам.