Фигуристка Татьяна Тотьмянина показала фото из больницы

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина показала в Instagram фото из больнице. На снимке у фигуристки перебинтована правая нога. О причинах травмы спортсменка умалчивает.

Российская фигуристка Татьяна Тотьмянина выложила в сеть фотографию перебинтованной ноги. Подпись к снимку гласит: "Новый год. Новая нога. Ура! Здоровья всем!". Также к фотографии прикреплён хештег #ненавижусвоюработу. О том, как она получила травму, фигуристка умолчала.

Доброжелатели желают Тотьмяниной скорейшего выздоровления и советуют во всём искать плюсы - ведь теперь фигуристка сможет уделить больше времени своей семье. Также некоторые недоумевают по поводу хештега к снимку: "Почему ненавидите свою работу? А я думала, что этим делом занимаются только те люди, которые безумно любят этот вид спорта", - комментируют запись поклонники фигуристки.