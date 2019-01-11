Максим Галкин сделал замечание внуку Аллы Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин сделал замечание внуку своей супруги Аллы Пугачевой. Никита Пресняков старается пробиться в мире музыки, однако не хочет делать это за счет поклонников мамы и бабушки.

По словам молодого человека, фанаты Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте, которые следят и за его творчеством, ничего не понимают в альтернативной музыке.

Как сообщает "7 Дней", Максим Галкин решил отреагировать на жалобу Никиты и заявил, что ему следует меньше думать о возрасте своей аудитории и в целом радоваться, что у него есть слушатели. "Реальность могла бы быть с пустыми креслами", – заметил Галкин.

Пресняков, однако, остался при своем мнении.